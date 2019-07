Lasagne d'estate? A Sesta Godano c'è addirittura la sagra

only the brave

Cinque Terre - Val di Vara - Il 13 e 14 luglio, tutti pronti per la III Sagra della Lasagna: al ragù, al pesto, al forno... lasagne per tutti i gusti. L'evento è a cura del Comitato Croce Rossa sez. Sesta Godano. L'associazione, coordinata dallo storico presidente Rodolfo Raggi, è fra quella che conta maggior numero di associati in val di vara e da oltre 50 anni è accanto alla popolazione del territorio nei momenti di maggiore difficoltà. I proventi dell'evento saranno devoluti per sostenere le attività dell'associazione. In tal senso, "mangiando bene, si fa meglio!". La serata prosegue col dopocena a ritmo di musica e ballo