La statua di San Francesco torna di fronte alla chiesa della Santissima Annunziata di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - La statua di san Francesco torna a risplendere sul piazzale della chiesa della Santissima Annunziata di Levanto, conosciuta come “la chiesa dei frati”. Stamani 7 ottobre alle 11.30 il superiore del convento dei frati minori, padre Riccardo Bettinotti, impartisce la benedizione. Il monumento marmoreo era stato realizzato dallo scultore Pietro Tagliazucchi e benedetto il 7 ottobre 1956 dal vescovo di Bengasi di Libia Aurelio Giglione, nell’ambito dei festeggiamenti per il quinto centerario della morte di San Giovanni da Capestrano. Dopo l’ultima ristrutturazione del piazzale, avvenuta diversi anni fa, la statua era stata rimossa e collocata altrove. Ora, come detto, torna a risplendere proprio davanti alla chiesa, al centro di due aiuole piene di fiori, grazie all’impegno generoso di un gruppo di volontari guidati da Angelo Caselli. E’ giusto dunque nominare e ringraziare coloro che, a titolo diverso, hanno preso parte al progetto: Il Comune di Levanto, proprietario del piazzale, Franco Frasca per le l’illuminazione, Roberto Queirolo per la terra delle aiuole, Matteo Beretta per le piante e per l’irrigazione, Vittorio Della Tomasina per i marmi, Carlo Queirolo e i fratelli Abdul Amhed e Mohamed Kahmis per la costruzione del tutto. Numerose le giornate di lavoro “donate” per questo obiettivo.