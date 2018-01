La proposta: `Spostare il Bailey di Rocchetta sulla viabilità Mangia-Zignago`

Cinque Terre - Val di Vara - “Una volta che il nuovo ponte di Rocchetta Vara sarà terminato, si potrebbe spostare il ‘Bailey’ di Anas che, al momento, garantisce la viabilità di quella zona, in località Mangia, a Sesta Godano, per collegare questa frazione con il Comune di Zignago”. La proposta arriva dai consiglieri regionali del Pd Raffaella Paita e Juri Michelucci e ha l’obiettivo di risolvere i gravi problemi di viabilità con cui devono fare i conti i cittadini dei Comuni di Sesta Godano e Zignago a partire dall’alluvione del 2011. “I danni provocati dal maltempo – spiegano i due esponenti del Partito Democratico - hanno interrotto la strada fra questi due territori e oggi i cittadini che da Mangia devono raggiungere Zignago (o viceversa) sono costretti a fare un percorso molto lungo. Nonostante i tanti interventi effettuati dalla nostra amministrazione subito dopo l’alluvione sia in Val di Vara sia nello spezzino, il collegamento interrotto fra Mangia e Zignago resta una criticità da risolvere. E così abbiamo pensato che, in attesa di un intervento strutturale, si potesse trovare una soluzione temporanea grazie a un ponte Bailey proprio come è accaduto a Rocchetta Vara. E visto che presto la passerella provvisoria di Rocchetta non servirà più, si potrebbe spostare proprio a Mangia”. Paita precisa di aver già avuto alcuni

contatti con le due amministrazioni comunali e con i vertici di Anas “che – assicura – si sono detti disponibili e intervenire. Adesso – conclude la capogruppo Pd – è necessario che laRegione intervenga per avviare una collaborazione fra la stessa Anas e i Comuni. Trattandosi di due piccole amministrazioni, l’ente regionale potrebbe farsi carico dei costi di posizionamento del Bailey. E proprio per questo chiediamo all’assessore competente di avviare un dialogo fra i

due Comuni e Anas”.