La petizione dalla Riviera: "Riaprire la ciclopedonale"

Cinque Terre - Val di Vara - Riaprire la pista ciclopedonale che unisce Framura, Bonassola e Levanto. Questa la richiesta di una petizione recentemente lanciata sulla piattaforma Change.org. "Il Comune di Bonassola con ordinanza sindacale numero 12 del 4 maggio 2020 - scrivono i promotori - ha prorogato fino al 17 maggio il divieto di passaggio sulla pista ciclabile con la seguente motivazione: la configurazione strutturale delle gallerie ciclo-pedonali non è adeguata a garantire il distanziamento sociale per il contenimento del virus ne per il comune è possibile garantire un efficace controllo degli ambiti. Francamente motivazioni che ci lasciano basiti. Infatti basterebbe autorizzare l'accesso alle sole bici , le gallerie sono dotate di videosorveglianza, e al limite si potrebbero fare accedere i pedoni dotati di mascherine!Pista aperta Sindaco".