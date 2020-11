La biblioteca civica di Follo si aggiudica 5000 euro dal Mibact

Cinque Terre - Val di Vara - Cinquemila euro dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla biblioteca civica di Follo proveniente dal fondo "emergenze imprese e istituzioni culturali". Le risorse assegnate sono state utilizzate dal nostro Comune per acquistare volumi presso cinque diverse librerie della provincia, presso la libreria “Giunti” della Spezia, a

Sarzana presso la “libreria dei ragazzi”, la “Mondadori”, “Il Mulino dei libri” e “Il libro dei sogni” di Ceparana investendo sulla didattica facilitata certi di poter declinare maggiormente l’offerta culturale. “Abbiamo partecipato - spiega Laura Sardi, assessore alla cultura - oltre che per sostenere l'editoria, un settore che ancora di più a causa della pandemia sta attraversando una profonda crisi, anche per rinnovare gli scaffali della nostra biblioteca. Biblioteca per la quale è già pronto un progetto di restyling, messo momentaneamente nel cassetto a causa dell’emergenza Covid e in attesa di essere finanziato. Si tratta di una ristrutturazione necessaria per trasformare la biblioteca da luogo della

conservazione in luogo dell’incontro, della conoscenza e dell’apprendimento". "L’intervento - commenta il sindaco Rita Mazzi - è stato accolto con grande favore dall’amministrazione in virtù del fatto che l’editoria non era da tempo al centro delle scelte amministrative follesi. Il sostegno erogato consentirà alla nostra biblioteca di arricchire le raccolte e rinnovare l’offerta culturale per i cittadini”.