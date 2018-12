La biblioteca civica “Vinzoni” premiata dall’Aib per la promozione della lettura tra i bimbi

Cinque Terre - Val di Vara - Un altro premio per la biblioteca civica “Vinzoni” di Levanto. Dopo il “bonus” da 20 mila euro con il quale il “Ministero per i beni e le attività culturali” (Mibac) finanzierà il progetto per le attività integrate finalizzate alla promozione del libro e della lettura con il quale il Comune si era candidato nell’ambito dell’iniziativa “Città che legge”, la biblioteca civica e la bibliotecaria Rossella Trevisan (della “Biblion”, la società che gestisce la “Vinzoni”) sono state premiate dall’Associazione Italiana Biblioteche con il premio regionale Galata “per le qualificate attività di promozione della lettura dedicate al mondo dell’infanzia, attraverso il progetto ‘Nati per leggere’”, un’iniziativa attivata la scorsa estate nell’ambito del programma “Leggimi 0-6” per la promozione della lettura per la prima infanzia e promossa dal “Centro per il libro e la lettura”.

Il riconoscimento è stato consegnato martedì 18 dicembre, a Genova, in occasione del tradizionale incontro di fine anno dell’Aib, tenutosi presso la sala Chierici della biblioteca Berio e al quale, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Levanto, ha partecipato l’assessore Paolo Lizza.