La Via dell'Amore "diventa" un trimestrale

Il sindaco Pecunia scrive ai cittadini.

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri sera al Castello di Riomaggiore è stato presentato il primo numero dell’opuscolo informativo “Via dell’Amore”, trimestrale a cura dell’amministrazione comunale. Di seguito riportiamo l’editoriale del sindaco.



Le parole del sindaco



Cari Concittadini,

in questi primi due anni e mezzo di amministrazione abbiamo cercato di stimolare il dibattito e coinvolgere le persone nel percorso decisionale, attraverso incontri periodici sia pubblici che con associazioni, la predisposizione di uno specifico canale informativo online (social e sito) e, per ultimo, con la costituzione delle commissioni consiliari.



Incontriamo spesso i ragazzi delle scuole e stiamo lavorando insieme su tantissimi progetti che li vedono coin- volti in prima persona a piu` livelli, sia ludici che educativi.



Un percorso lungo e complesso che vogliamo intraprendere senza riserve perche´ informare e rendere protagonisti i cittadini e i ragazzi rappresenta una nostra priorita`.

Per questo motivo abbiamo pensato di predisporre un vero e proprio giornalino informativo, che uscira` a partire dal 2019 e di cui questo opuscolo rappresenta un’anticipazione.



Il giornale consentira` a tutti noi di diffondere le cose fatte, i progetti in corso di realizzazione e tutte le iniziative che riguardano la comunita`.



Troverete in queste pagine una sintesi delle decisioni del Consiglio e della Giunta, un costante aggiornamento sui lavori pubblici, sugli eventi e le iniziative locali, sugli incontri periodici e istituzionali.



Sara` una bella opportunita` di aggiornamento e diffusione di informazioni utili, ma non solo. Ci aspettiamo anche un riscontro da parte vostra su quanto troverete scritto, auspichiamo che queste pagine possano rappresentare una base per ricevere vostri spunti e proposte su cui lavorare.



Il titolo del nostro periodico, come gia` preannuncia l’opuscolo, sara` “Via dell’amore”, in onore alla nostra strada, che abbiamo nel cuore e per la cui riapertura ci stiamo battendo.



E` prevista un’uscita trimestrale e il contenuto e` principalmente destinato alle persone del luogo, per questo e` redatto, al momento, solo in italiano.

Sono previsti dei numeri speciali che di volta in volta tratterranno temi di particolare rilievo e, nelle diverse occasioni, si decidera` se destinare alcune uscite anche ai turisti in visita.



Non mi dilungo oltre e vi auguro buona lettura!

Il Sindaco

Fabrizia Pecunia