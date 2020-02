La Val di Vara da piantare, torna lo scambio dei semi

Cinque Terre - Val di Vara - Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 marzo il castello Doria-Malaspina di Calice al Cornoviglio ospiterà l’ottava edizione dello “Scambio dei Semi e delle Marze” organizzata dalla Condotta Slow Food Golfo dei Poeti–Cinque Terre-Val di Vara–Riviera Spezzina in collaborazione con l’amministrazione comunale calicese. Una occasione per visitare nella giornata di domenica il castello e conoscere le varie raccolte museali accompagnati di volta in volta da esperti e al tempo stesso entrare in contatto con il mondo delle produzioni agricole di qualità della Val di Vara.

Per l’occasione avrà luogo l’annuale scambio dei semi e delle marze da frutto curato direttamente dalle azienda del territorio e da hobbisti. Non mancheranno legumi, grani e le marze di alcune antiche varietà di piante da frutto. Completeranno la manifestazione alcuni laboratori a tema su innesti, birra artigianale o riservati ai bambini con un incontro sulle proprietà nutrizionali e curative dei semi. Ospiti graditi saranno i bambini delle scuole che hanno avviato anche quest’anno il progetto dell’Orto in Condotta e gli studenti dell’Istituto superiore “Parentucelli – Arzelà” di Sarzana che presenteranno i loro progetti in agricoltura.



I lavori saranno aperti dal saluto del sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli e dal presidente della Condotta Slow Food locale, Giampaolo Barrani, cui seguirà, in occasione della Festa dell’8 marzo una conversazione a più voci con la partecipazione di alcune produttrici della Val di Vara sul ruolo della donna in agricoltura. Un mercatino dei produttori e artigiani del Calicese allieterà la giornata di domenica lungo il porticato del castello e nell’ampia terrazza che da sull’entrata. Sarà possibile anche una degustazione di prodotti grazie ai volontari Slow Food nei locali del castello.

La manifestazione sarà preceduta nella giornata di sabato 7 marzo con inizio alle 16 da una interessante conferenza sul ruolo del patrimonio boschivo e dell’agricoltura nei territori montani moderata dal consigliere comunale Stefano Macchio alla quale interverranno specialisti della materia. Per chi lo desidera cena conviviale, dopo la conferenza, a Villagrossa presso il ristorante “Al Cornoviglio”. Necessita prenotazione.



“SCAMBIO dei SEMI e delle MARZE”



SABATO 7 MARZO

ore 16.00 ~ Salone del Castello

CONFERENZA “I servizi ecosistemici dei territori montani. Il ruolo dei boschi e dell’agricoltura”



INTERVENTI

“Cenni sui servizi forniti dai territori ad alta naturalità” a cura di Stefano Macchio Biologo “Evoluzione ed aspetti gestionali dei boschi della Val di Vara” a cura di Massimiliano Cardelli Dott. Forestale e Stefano Bandini Dott. Forestale

“Piante e stress ambientali“ a cura di Prof. Mauro Durante Genetica e Biologia Molecolare Università di Pisa

“Cause degli eventi meteorici estremi ed azioni di mitigazione” a cura di Bruno Vivaldi Divulgatore pubblicista modera Stefano Macchio Consigliere Comune di Calice al Cornoviglio con delega all’Ambiente

ore 19.30 ~ Villagrossa CENA CONVIVIALE

Ristorante “Al Cornoviglio” Il menù comprende, nel segno della tradizione, piatti con ingrediente il miele.



Per prenotazioni e informazioni contattare Paolo Nardini cell. 3357179962 o Silvano Zaccone cell. 3474657039



DOMENICA 8 MARZO

dalle 10.00 alle 18.00 ~ Salone del Castello

SCAMBIO DEI SEMI E DELLE MARZE con la partecipazione di aziende agricole e hobbisti. Apertura della manifestazione con saluti del Sindaco di Calice al Cornoviglio Mario Scampelli e del Presidente della Condotta Slow Food Golfo dei Poeti - 5 Terre - Val di Vara - Riviera Spezzina Giampaolo Barrani

dalle 10.00 alle 18.00 ~ Ingresso del Castello MERCATINO DEI PRODUTTORI LOCALI

ore 11.00 ~ Loggiato del Castello LABORATORIO SUGLI INNESTI a cura del Presidente della Associazione Castanicoltori del Levante Ligure Maurizio Canessa

ore 11.30 ~ Museo di Storia naturale VISITA GUIDATA a cura di Stefano Macchio Biologo

ore 12.00 ~ Salone del Castello CONVERSAZIONE A PIÙ VOCI “Le Donne in Val di Vara: lavoro, tradizione e innovazione”

ore 14.30 ~ Museo dell’Apicoltura VISITA GUIDATA a cura di Romolo Busticchi Presidente della Strada del Miele di Calice al Cornoviglio

ore 15.00 ~ Museo della Brigata Val di Vara VISITA GUIDATA a cura di Roberto Manfredini del Comitato di gestione del Museo o

re 15.00 ~ Museo dell’Apicoltura INCONTRO SULLE PROPRIETÀ NUTRIZIONALI E CURATIVE DEI SEMI, sul loro utilizzo domestico e le loro controindicazioni. Proprietà dei semi di graminacee e leguminose cono-sciute e utilizzate abitualmente, con particolare riguardo a quelle coltivate in Val di Vara. A cura di Daniela Senese Erborista e Naturopata

ore 15.00 ~ Salone del Castello Illustrazione delle attività didattiche dell’Istituto Superio-re “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana con la PROIEZIONE DI FILMATI DEDICATI AI PROGETTI DI AGRICOLTURA realizzati dagli studenti dell’Agrario.

ore 16.00 ~ Museo dell’Apicoltura LABORATORIO PER BAMBINI Un disegno-mandala , già stampato, viene ricoperto di semi di varia natura. Al termine una sorpresa per tutti i bambini partecipanti al laboratorio. A cura di Daniela Senese Erborista e Naturopata

ore 16.00 ~ Salone del Castello LABORATORIO SULLA BIRRA ARTIGIANALE Dall’acqua alla birra. Alla scoperta delle materie prime che compongono la birra. Assaggi dei malti, riconosci-mento dei luppoli e piccole degustazioni di birre. A cura di Elisa Lavagnino del Birrificio Artigianale “Taverna del Vara” di Torza di Maissana

~ Pinacoteca “Beghè” Nella giornata resterà aperta al pubblico per le visite la Pinacoteca “Beghè” dalle 12.30 alle 14.30 ~ Entrata lato Borgo DEGUSTAZIONE nei locali del castello a cura di Giovanna Simonelli ed Alberto Rossi della Condotta Slow Food Golfo dei Poeti - 5 Terre - Val di Vara - Riviera Spezzina Contributo spese a persona € 15,00 Per prenotazione: Giovanna Simonelli cell. 3498181269 entro e non oltre il giorno 6 marzo 2020



In collaborazione con l’Associazione “Il Castagneto” di Calice al Cornoviglio