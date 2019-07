La Ripa ha riaperto con un giorno di anticipo. Sino a fine luglio nessun'altra chiusura

Cinque Terre - Val di Vara - Ha riaperto alle 17, a senso unico alternato, la Strada della Ripa. In anticipo di un giorno rispetto alla data prevista e resterà aperta fino a fine luglio per poi essere richiusa per il completamento dell’opera e riaperta definitivamente a settembre.

Lo comunicano l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, e il presidente della Provincia della Spezia, Andrea De Ranieri.



La strada verrà nuovamente richiusa, per l’ultima volta, nel mese di agosto per consentire di completare i lavori di consolidamento che porteranno all’apertura definitiva a settembre.

“È un investimento importante di Regione su cui si sta lavorando con grande impegno e velocità - spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Siamo in fondo al primo lotto e sta prendendo forma un intervento che i cittadini aspettano da anni”.

L’intervento complessivo di consolidamento della Strada della Ripa è uno dei più importanti effettuati da Regione Liguria che ha attivato risorse complessivamente per 3,4 milioni di euro.

“Si è conclusa la realizzazione dei due terzi della soletta di copertura della galleria per la sua messa in sicurezza – prosegue Giampedrone – E come da programma inizieremo realizzazione del terzo concio intorno al 30 luglio quando sarà prevista un’interruzione di 10 giorni, durante i quali sono previste opere di finitura, per poi aprire la strada a doppio senso a settembre”.



L’opera di consolidamento del versante ha previsto la realizzazione di una galleria artificiale posta alla base del monte dove si sono verificati gli eventi franosi.

Si tratta di un intervento che Regione Liguria ha progettato e sta realizzando esclusivamente con risorse proprie e con il supporto tecnico di IRE, sostituendosi integralmente alla Provincia della Spezia, titolare dell’arteria stradale.



L’intervento complessivo interessa un tratto stradale di 320 metri.

“Si tratta, nel complesso, di un’opera di grande impatto, che metterà in sicurezza il versante – conclude l’assessore alle Infrastrutture -. I disagi sono stati ridotti al minimo. Siamo riusciti a proseguire mantenendo l’apertura a senso unico alternato, chiudendo per tempi brevissimi. Per questo siamo molto soddisfatti”.