La Ripa chiude per dodici giorni

Cinque Terre - Val di Vara - Domani 26 luglio dalle 8.30 alle 17. E poi per dodici giorni dal 29 luglio alle 8.30 e fino alle 17.30 del 9 agosto. Sono queste le date da segnarsi, quelle in cui la strada della Ripa rimarrà chiusa per lavori. Con la possibilità che la ditta esecutrice estenda questo lasso di tempo se non dovesse riuscire a terminare in tempo. La Varia Costruzioni srl deve operare per gettare il contrappeso dell’ultimo concio e la protezione della guaina del secondo concio della soletta della galleria artificiale e successivamente allo smontaggio e rimontaggio delle puntellature necessarie per la posa in opera delle predalles nell’ultimo concio della soletta della galleria artificiale.