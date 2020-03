Cinque Terre - Val di Vara - Pochi minuti per unirsi in un grande abbraccio in un momento difficile per tutti e ricordarsi che insieme si potrà uscire dall'emergenza. E' il messaggio che accompagna il video della Pubblica assistenza di Beverino nel quale i militi ripercorrono alcuni momenti insieme con l'auspicio di poter tornare tutti insieme a sorridere. Due minuti e cinquantatrè secondi per ricordare che i volontari non si tirano mai indietro, soprattutto con un'emergenza come questa che richiede sforzo e dedizione per gli altri in maniera straordinaria.