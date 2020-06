La Provincia 'smonta' i cantieri, Peracchini: "Mit e Anas incapaci"

Cinque Terre - Val di Vara - Nei mesi in cui il Covid-19 ha quasi azzerato il traffico veicolare, la Provincia ha continuato a lavorare per risolvere i problemi lungo le arterie di sua competenza. E oggi Via Veneto annuncia la chiusura di una serie di cantieri.



Ecco cosa riapre in queste ore alla piena fruibilità:



Strada Provinciale n.38, nel tratto dopo Pignone direzione Monterosso

Strada Provinciale n.16 tra bivio Carozzo e Vezzano capoluogo

Strada Provinciale n.43 nel comune di Levanto

Strada Provinciale n.14 che porta a Tivegna di Follo

Strada Provinciale n.370 Litoranea delle Cinque Terre- Bivio Riomaggiore



L'amministrazione provinciale durante le settimane del lockdown e della fase 2 ha investito i circa 600mila euro nella manutenzione della rete viaria. Gli interventi si sono svolti su alcune porzioni delle strade provinciali n. 48, n. 49, n. 57 e n. 58 nel Comune di Varese Ligure, le SP n. 46 e n. 48 nel Comune di Carro, le SP n. 52 e n. 55 nel Comune di Maissana, la SP n. 46 nel Comune di Carrodano e, proprio in questi giorni, si stanno ultimando le asfaltature sulle SP n. 2, n. 3, n. 4 e n. 25 nel Comune di Sesta Godano.





"Sono consapevole di quanto ancora rimanga da fare in tema di viabilità e di quanto tutto ciò sia ancora poco in rapporto alle esigenze di manutenzione delle nostre provinciali - commenta il presidente Pierluigi Peracchini -, non posso però esimermi dal sottolineare come la Provincia, il nostro GAL e l’Ufficio Tecnico abbiano saputo sfruttare bene il periodo di chiusura imposto dalla diffusione del Covid. Il nostro Ente non riceve trasferimenti minimamente adeguati e, sebbene siamo obbligati a lavorare con le 'briciole', lo abbiamo fatto cercando di minimizzare i disagi per tutti i nostri cittadini. Altre istituzioni, come MIT, Anas, Concessionari autostradali sebbene dispongano di risorse incredibili - poco meno di 100.000 euro per Km assegnati ad Anas contro i circa 218 euro a Km della Provincia -, in queste ore stanno dando prova concreta di grave incapacità con danni irreparabili al nostro territorio e al rilancio della nostra offerta turistica. Un ringraziamento al personale del nostro settore Viabilità: l’ing. Leandro Calzetta, i geometri Nicola Bologna, Andrea Pirone, Giorgia Altanese, Maura Franceschetti, Fabio Carassale e Federica Ravecca. Ringrazio infine il nostro ufficio dedicato alle attività del G.A.L.: la dott.ssa Olivia Zocco e la collega Deborah Beverini."