La Cnn boccia le Cinque Terre, Resasco: "Di troppo turismo si può morire"

Cinque Terre - Val di Vara - "Era prevedibile, lo stiamo dicendo da anni: di troppo turismo si può morire". Lo ha detto all'Ansa il presidente facente funzioni del Parco nazionale delle Cinque Terre, Vincenzo Resasco, a proposito della classifica della Cnn sulle 12 mete turistiche da evitare nel 2018 perché troppo affollate e che vede incluse le Cinque Terre.

"Il problema, semmai - prosegue il numero uno del Parco dialogando con l'Ansa -, è che dopo questo annuncio non aumenti il turismo mordi e fuggi, di passaggio. Proprio quello di cui non abbiamo bisogno, che spinge a spopolare i paesi. Stiamo lavorando per incentivare il visitatore a soggiorni di più giorni, un turismo consapevole e attento", dice Resasco sottolineando che gran parte dei 2 milioni e mezzo di presenze in media annue, per lo più crocieristi o gruppi organizzati, non resta sul territorio più di 4 ore. "Stiamo lavorando già da un anno sulla gestione dei flussi sui sentieri. Dobbiamo lavorare sulle prenotazioni, limitando il numero dei gruppi e puntando sulla qualità. Per questo il Parco ha chiesto al ministero dell'Ambiente, insieme al Mibact, di fare da regia per risolvere la questione", aggiunge Resasco.



(Fonte: Ansa.it)