L'infopoint di Manarola è pronto

Cinque Terre - Val di Vara - Sono terminati i lavori di allestimento dell’Infopoint gestito dal Parco Nazionale delle Cinque Terre presso il parcheggio di Manarola in località Posella. L’amministrazione ha richiesto l’inserimento di questo nuovo punto informazioni nel circuito del Parco per migliorare l’accoglienza nel borgo di Manarola, uniformandola con quella degli altri borghi e punti di accesso al Parco.



Per il point di Riomaggiore in loc. Lavaccio è stato richiesto l’allungamento dell’orario di apertura fino alle 19. Il Comune ha finanziato questi progetti grazie all’imposta di soggiorno 2019 (circa 75.000 €) e richiederà l’inserimento di questo point nel nuovo bando del Parco.

