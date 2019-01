L’eremo di Monterosso annoverato tra i luoghi sacri più belli d'Italia

Il convento dei Frati Cappuccini ha un grande valore storico e artistico grazie all'adiacente chiesa di san Francesco dove si trovano alcuni dipinti come "La Crocefissione" attribuita a Van Dyck.

Cinque Terre - Val di Vara - Abbazie, monasteri, eremi, certose, santuari: il nostro Paese è ricco di luoghi di fede e di preghiera, molti dei quali conservano prestigiosi capolavori artistici e storie da tramandare. Alcuni sono di origine antichissima e spesso testimoni di avvenimenti epocali che nel tempo hanno mantenuto il proprio valore religioso e architettonico. Ci sono abbazie famose anche grazie alla letteratura, come quella di san Michele, citata da Umberto Eco nel "Nome della Rosa". Ci sono luoghi diventati celebri grazie ad antiche leggende come l'abbazia di san Galgano che conserva una spada conficcata nella roccia, lasciata da un cavaliere come testimonianza della propria conversione.



Molti luoghi sacri sono stati recuperati e riportati all'antico splendore e oggi ospitano per ritiri spirituali o semplicemente per permettere di fuggire dal caos cittadino e ritrovare pace e serenità. In molti monasteri, con comunità di frati ancora attive, si producono vini e si lavorano prodotti della terra e a base di erbe e fiori; altri ancora sono veri miracoli architettonici a strapiombo nella roccia, in riva al mare o in cima alle montagne, spettacolari esempi della fusione tra architettura e natura.



Fra i diversi luoghi, da nord a sud d'Italia, perfettamente inseriti nel paesaggio che emozionano alla sola vista e che invitano a entrare, c'è anche il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso, arroccato sul promontorio, da dove si gode una vista mozzafiato del litorale ligure. Il convento ha un grande valore storico e artistico grazie all'adiacente chiesa di san Francesco dove si trovano alcuni dipinti come "La Crocefissione" attribuita a Van Dyck. Meritano una visita anche il chiostro con il suo giardino, la bellissima terrazza sul mare e l'antico refettorio dei frati cappuccini. Per raggiungere l'incantevole convento, aperto anche a soggiorni spirituali, si percorre una lunga scalinata che parte dal mare. La chiesa del convento è sempre aperta ma per visitare tutto il convento è bene fare una richiesta all'indirizzo conventomonterosso@gmail.com