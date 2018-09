L'autunno è qui, castagnata a Cassego

Cinque Terre - Val di Vara - L’autunno, nella casa diocesana di Cassego, nei boschi dell’alta Val di Vara, è il tempo tradizionale delle “castagnate”: incontri di riposo ed anche di svago, a contatto con la natura e con i suoi frutti, e però anche di riflessioni, di preghiere e di dialogo. Le “castagnate” vengono proposte sia dalla Pastorale giovanile sia dalla Pastorale delle famiglie. Per quanto riguarda i giovani, gli appuntamenti sono due: sabato 13 e domenica 14 ottobre per ragazzi e ragazze delle scuola superiori, sabato 27 e domenica 28 ottobre per quelli delle elementari e delle medie. Per maggiori informazioni, telefonare al n. 339.6905182 (Costanza, per le superiori) o al n. 333.4049217 (Marta, per elementari e medie). Per quanto riguarda le famiglie, l’incontro a Cassego sarà sabato 20, dal primo pomeriggio, e domenica 21 ottobre. Telefonare al n. 328.5834990 (Marco e Margherita).