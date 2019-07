L'alba del Gottero per un'esperienza indimenticabile

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione Mangia Trekking, prosegue le suggestive attività di Alpinismo Lento nella notte. Si tratta di iniziative che mentre portano a conoscere i luoghi, vogliono far riscoprire le capacità e le sensibilità delle comunità montane di un tempo. Saper attraversare e vivere i territori a tutto campo, comunque. L’attività del prossimo 6 luglio, dato lo svolgimento, la meta e la storia del luogo di arrivo (vetta della montagna), sarà un vero e proprio evento per gli appassionati di Alpinismo Lento e per le comunità locali. I partecipanti saranno in prossimità della storica croce (raddrizzata nel 2012 a cura della comunità di Montegroppo) ad osservare il venir giorno. Si tratta di un’attività di promozione territoriale, di una bella iniziativa, comunque indirizzata a persone esperte e ben equipaggiate.



Così l’associazione Mangia Trekking, mentre inoltra la notizia con la relativa locandina, specifica alcuni dettagli logistici dell’iniziativa. Vi sarà un primo appuntamento di ritrovo alle 1.15 del 6 luglio (tra venerdì e sabato) all'uscita autostradale di Brugnato; ed un secondo appuntamento di secondo ritrovo alle 01.50 del 6 luglio a Varese Ligure (incrocio con la strada per il per Passo delle Cento Croci). La partenza per la salita in notturna al Gottero, è prevista alle 2.30 - 2.40 dal Passo della Cappelletta. Mangia Trekking raccomanda torce ben funzionanti e di buona portata luminosa. Adeguate calzature da trekking ed adeguata scorta di acqua al seguito. Idoneo abbigliamento (k-way, giacca a vento…) ed accessori (es. bacchette per camminare). Vi sarà il normale servizio di apertura e chiusura del gruppo, con adeguati collegamenti tramite ricetrasmittenti.



Il rientro è previsto alle 10.30 circa del 6 luglio al Passo della Cappelletta passando dalla Foce dei Tre Confini. L’attività è gratuita ed il partecipante assicura la propria idoneità fisica e responsabilità. L'iniziativa di Alpinismo Lento si svolgerà soltanto in presenza di condimeteo favorevoli. Per partecipare ed avere ulteriori informazioni, contattare il 338 4685388 e/o 349 4244273