L’aggressione di Ceparana all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Cinque Terre - Val di Vara - L’episodio di aggressione perpetrato a Ceparana è stato all’ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e della sicurezza pubblica che si è riunito lo scorso 25 febbraio. In tale Sede il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha rappresentato che sono state svolte le indagini, i cui esiti sono stati riferiti all’autorità giudiziaria, e sono in corso ulteriori

approfondimenti. Da parte sua il Questore, sul piano tecnico, valuterà l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

L’evolversi della situazione è all’attenzione del Comitato.