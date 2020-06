Itinerari tematici e 120 chilometri di sentieri nella nuova cartoguida

Cinque Terre - Val di Vara - Pronte le nuove cartoguide del Parco nazionale delle Cinque Terre, 120 chilometri di sentieri a portata di mano. Sono in distribuzione negli Info Point del Parco tra i materiali in dotazione con l’acquisto della Cinque Terre Card. La nuova cartoguida, realizzata in coerenza grafica con la cartellonista Rel (Rete escursionistica ligure) presente in loco lungo i tracciati, mostra la ricchezza della rete escursionistica del Parco ed è rivolta agli amanti del trekking i quali, attraverso questo strumento intuitivo e di facile consultazione, potranno pianificare al meglio i propri itinerari outdoor nelle Cinque Terre.



Oltre alle informazioni più tecniche sui sentieri suddivisi tratta per tratta, (dislivello, lunghezza, difficoltà e tempi di percorrenza), la mappa raccoglie tutte le informazioni utili sul territorio come i servizi a disposizione degli escursionisti ed i consigli per fruire al meglio ed in modo corretto delle bellezze del paesaggio.



A completare i materiali, il kit con i quattro itinerari tematici consigliati "Santuari e chiese", "Natura" "Insediamenti antichi" e "Vigneti terrazzati", evidenziati con i relativi simboli anche sulla cartellonista Rel. Ad ognuno di essi sono stati dedicate le singole brochure con la mappa e le descrizioni sintetiche arricchite con le suggestive illustrazioni del disegnatore Mario Pegollo. Le cartoguide ed i kit con i percorsi tematici sono a disposizione negli info Point del Parco per chi acquista la Cinque Terre Card.