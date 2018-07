Invecchiare in salute. Bolano, Borghetto e Levanto fanno squadra con due progetti

Cinque Terre - Val di Vara - Si è tenuta oggi alle 14.30 presso i locali del Comune di Bolano la conferenza ristretta del Distretto socio-sanitario n. 17 presieduta dal Sindaco Alberto Battilani e composta dai presidenti dei tre Ambiti Sociali, Val di Vara Claudio Delvigo sindaco del Comune di Borghetto Vara e Riviera, Oliva Canzio assessore ai servizi sociali del Comune di Levanto. Nel corso della riunione sono stati deliberati due progetti che verranno svolti in collaborazione con l'Auser e che riguardano "l'invecchiamento attivo over 65".



Il Presidente Alberto Battilani: "Un progetto "Migliora vita e salute ballando" dove la danza viene proposta come valida alternativa d'allenamento fisico e di socializzazione, verrà svolto in sei pomeriggi presso i locali del centro sociale di Ceparana con la presenza di alcuni componenti d'orchestra, l'altro progetto "Informatica che passione! l'informatica per over 65" consisterà in 10 lezioni di circa un'ora e trenta durante le quali si imparerà tutto quello necessario per utilizzare il computer e i corsi si terranno in locali messi a disposizione dai Comuni di Levanto e Borghetto Vara".



Prosegue Battilani: "Entrambi i progetti hanno l'obiettivo di migliorare le capacità relazionali e di socializzazione attraverso lezioni di gruppo e attività di coppia, aumentare la propria autostima e contribuire al benessere fisico e della mente".

Entrambi i corsi si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre e per partecipare sarà sufficiente rivolgersi agli uffici dei Servizi sociali dei Comuni capofila di Ambito Bolano, Borghetto Vara e Levanto.