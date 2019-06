Intesa fra Deiva e Framura per pulizia del torrente e ripascimento del litorale

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri mattina si sono incontrate le amministrazioni del Comune di Framura (Sindaco Andrea Da Passano e Vice Sindaco Valter Lanzone) e di Deiva Marina (Vice Sindaco Valentina Viviani, Assessore Giovanna Passano, Consigliere Angelo Debellis). La riunione si è svolta presso il Comune di Framura e al termine del vertice le due amministrazioni hanno espresso grande soddisfazione per l'intesa raggiunta sulla manutenzione straordinaria e la pulizia del torrente Castagnola Deiva nel suo tratto finale. A seguire, verrà effettuato un ripascimento strutturale del litorale.

L'intervento sarà realizzato al termine della stagione balneare. Entrambe le amministrazioni esprimono grande soddisfazione per l'accordo raggiunto; questa collaborazione permetterà una pulizia dell'alveo con la conseguente eliminazione del degrado creatosi ormai insostenibile. Seguiranno altre riunioni e confronti per tutti gli approfondimenti della questione. Sono state gettate le prime basi di una forte sinergia, che non potrà che essere fonte di grande soddisfazione per entrambi i Comuni.