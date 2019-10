Incontro con il Cea a Framura per parlare di sviluppo sostenibile

Cinque Terre - Val di Vara - Il Cea del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in prosecuzione delle attività relative all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito territoriale assegnato dalla Regione (Comuni della Spezia, Porto Venere, Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina, oltre ai comuni delle Cinque Terre), organizza per sabato 26 ottobre 2019 a Framura, in collaborazione con le amministrazioni di Deiva Marina, Framura e Bonassola, un incontro con la popolazione e gli stakeholders nell’ambito delle attività di comunicazione e progettazione partecipata, per la definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Infatti nel dicembre 2018 la Regione Liguria e il Ministero dell'Ambiente, a seguito del programma d’azione (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) firmato dall’Italia all’ONU, hanno siglato un accordo specifico di collaborazione a supporto della costruzione della Strategia Regionale. Per quanto convenuto, i Centri di Educazione Ambientale accreditati al Sistema Regionale Ligure, ai quali è stato assegnato un ambito territoriale di competenza specifico, sono stati incaricati di implementare attività di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale, per raccogliere i dati necessari alla strutturazione della strategia regionale.