Incontri con il Cigno, l'idea di una card turistica per la Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Ci sono ancora tanti appuntamenti sel programma estivo allestito dal Consorzio il Cigno (nella foto il presidente Zaccone) per il mese di agosto. Di seguito il cartellone completo.



GIOVEDI 22 AGOSTO 2019

Castello di Madrignano

ore 21.00

Concerto di musica classica del Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia

“Impressioni popolari”

Martina Ferrari e Jacopo Perlini alla chitarra classica



SABATO 24 AGOSTO 2019

Brugnato

Shopinn Brugnato – 5 Terre Outlet Village

Val di Vara Gallery

ore 18.00

Conversazione con Stefano Pintus, geologo

“La conformazione geologica della Val di Vara”



GIOVEDI 29 AGOSTO 2019 ( evento fuori programma )

Santuario del Santo Gianelli di Cerreta di Carro

ore 21.00

Concerto di musica classica

Trio Italiano con Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al Saxofono

“Suggestioni senza tempo”



VENERDI 30 AGOSTO 2019

Castello di Madrignano

ore 18.00

Incontro pubblico

“Una Card turistica per la Val di Vara . Come nasce, a chi è rivolta , opportunità che si offrono”

Intervengono Walter Filattiera, presidente Consorzio “L’Altra Liguria”; Graziella Bonaguidi , presidente Cooperativa Zoe; Silvano Zaccone, presidente Consorzio “Il Cigno”

Modera Mario Scampelli, sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio



SABATO 31 AGOSTO 2019

Brugnato

Shopinn Brugnato – 5 Terre Outlet Village

Val di Vara Gallery

ore 14.00

Apertura della mostra di pittura di Nelly Biggi di Brugnato

La mostra resta aperta al pubblico con ingresso libero fino a domenica 8 settembre 2019 con orario 14-20



La rappresentazione del gruppo dialettale amatoriale dei Burbugiun prevista per sabato 17 agosto alle ore 21 a Beverone di Rocchetta di Vara non avrà luogo per cause di forza maggiore.