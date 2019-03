Incontri con i castanicoltori fino a maggio. Il calendario degli eventi

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione Castanicoltori del Levante Liguria organizza per la fine di marzo, fino a maggio una serie di appuntamenti. Segue il programma dell’attività sociale .

Gli eventi



Sabato 30 marzo 2019

Buto di Varese Ligure

Azienda agricola Monte Gottero di Cristiano Revello

Ore 14.00

Corso di innesto a spacco e a corona



Sabato 27 aprile 2019

Airola di Sesta Godano

Giornata della castanicoltura

Ore 15.00 – Ritrovo nel borgo di Airola e visita del castagneto storico

Ore 16.00 – Circolo di Airola

Incontro con Ivo Poli, presidente della Associazione nazionale Città del Castagno, sulla attuale situazione della castanicoltura, le sue criticità e le prospettive future.



Domenica 28 aprile 2019

Carro

Castagneto dei Sepponi di Maurizio Canessa e Silvia Bonfiglio

Ore 10.00

Corso di innesto a zufolo



Avvertenza – Per la partecipazione al corso è necessario dotarsi di abbigliamento comodo e adeguato. Relativamente alle attività svolte le stesse sono coperte da assicurazione stipulata dalla Associazione. Per i non soci è dovuto un contributo di euro 20 per le due lezioni di innesto a titolo di copertura assicurativa.





Sabato 18 maggio 2019

Gita sociale in Garfagnana alla conoscenza della Banca del Germoplasma di Camporgiano con visita a castagneto storico.

In collaborazione con Associazione nazionale Città del Castagno.

La gita durerà l’intera giornata. Per la programmazione della iniziativa, estesa a tutte le persone interessate alla biodiversità e alla conoscenza della castanicoltura, è indispensabile la preadesione entro e non oltre la data del 14 aprile 2019. Il programma sarà comunicato con nota a parte.

Info e prenotazioni corso e gita sociale:

Silvia Bonfiglio cell. 3473108995

Silvano Zaccone cell. 3474657039



Come iscriversi alla Associazione

I castanicoltori del Levante ligure compresi gli hobbisti possono iscriversi alla Associazione richiedendo l’apposito modulo a Silvia Bonfiglio. La quota di iscrizione 2019 è stata fissata dalla assemblea dei soci in euro 15.



Per conoscere le attività della Associazione segui la pagina fb.