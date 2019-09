Inaugurato il nuovo plesso temporaneo della scuola di Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Grande festa a Vernazza per l’inaugurazione del nuovo plesso scolastico che da oggi accoglie le lezioni dei bimbi del piccolo paese delle Cinque Terre.



Il taglio del nastro è avvenuto ieri alla presenza di monsignor Orazio Lertora, economo diocesano e direttore dell’ufficio amministrativo, che ha impartito una benedizione alla nuova struttura, e del vice presidente della Provincia della Spezia Francesco Ponzanelli.



Con molta emozione il sindaco Francesco Villa e l’assessore alla cultura, scuola e comunicazione Carlotta Bello hanno presentato il nuovo edificio. “Ci siamo riusciti - ha commentato Bello -. E’ il risultato di un lavoro che con molta determinazione abbiamo portato avanti, perché volevamo tenere in paese i nostri bimbi. Ringraziamo anche chi ci ha mosso delle critiche positive e ci ha motivato a migliorare e ultimare al meglio la scuola. In un paese ci si confronta e poi si festeggia insieme, è giusto anche questo elemento, basta che sia costruttivo”. “Dal 27 maggio, il giorno delle mie elezioni, questa problematica è stata prioritaria - ha aggiunto il sindaco Villa -. Siamo giunti a questa soluzione perché sospendere la scuola per un anno significa condannarla alla chiusura definitiva e vogliamo tenere qui le nostre giovani generazioni, che sono il nostro futuro”.



La struttura è stata realizzata grazie alla generosità dei proprietari del terreno, sito in località Ville, tra cui Cristoforo Basso, detto Tofa, vera istituzione vernazzese e poeta dialettale che ha dedicato una sua composizione all'importante occasione.