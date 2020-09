Inaugurata la strada di Torenco, venuta giù col maltempo a dicembre

Cinque Terre - Val di Vara - Inaugurazione ufficiale questa mattina, da parte dell’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e del sindaco di Follo Rita Mazzi, della strada nella frazione di Torenco nel Comune di Follo, che aveva subìto un cedimento della carreggiata nel dicembre 2019 a causa di una frana, comportando limitazioni alla circolazione dei veicoli. I lavori si sono svolti grazie a un finanziamento tramite fondi di Protezione Civile di 410.000 euro. Erano presenti anche membri dell’amministrazione.



«Grazie a questo intervento, svolto in tempi brevi e nonostante l’emergenza Covid-19, siamo riusciti a risolvere un grave problema per gli abitanti di questa frazione, aumentando allo stesso tempo la resilienza del territorio – ha dichiarato l’assessore Giampedrone – questo lavoro è un ottimo esempio, dimostra come lavoriamo con i fondi di Protezione Civile e anche la sinergia fra Regione e amministrazioni locali».



«Essere qua oggi, nonostante il lockdown, è un risultato straordinario, non siamo mai stati fermi e il risultato ci premia, sono molto felice per i miei cittadini», ha aggiunto il sindaco Mazzi.



Al termine della cerimonia l’assessore Giampedrone e il sindaco Mazzi, insieme agli altri rappresentanti del Comune, si sono recati nella frazione di Tivegna, per un sopralluogo a una strada dove si era verificato un cedimento, sempre a causa del maltempo del 2019. Attualmente ci sono limitazioni al transito per i mezzi pesanti, ma il cantiere sta per essere avviato. I fondi riguardano la messa in sicurezza delle strade, per un totale di 56.000 euro, di cui il 20 per cento è un co-finanziamento comunale.