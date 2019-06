Impianti trattamento acque, il sindaco: "Manutenzioni costanti, dispiace per strumentalizzazioni"

Cinque Terre - Val di Vara - "Mi dispiace leggere le continue strumentalizzazioni relative agli impianti del nostro territorio. Come amministrazioni ci siamo attivati da tempo per affrontare e risolvere i problemi presenti e non abbiamo mai nascosto il percorso intrapreso e le modalità seguite. I nostri impianti hanno necessità di interventi di ammodernamento, ma sono a norma e il loro funzionamento è autorizzato da tutti gli Enti preposti. Vengono eseguite manutenzioni costanti e fatti controlli con regolarità sia in mare sia agli impianti". Così Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, a proposito degli impianti di trattamento di acque reflue urbane del comune.



"Il progetto relativo all’impianto di Riomaggiore - continua - è stato bloccato a causa del ricorso al TAR è attualmente è allo studio una nuova soluzione volta a consentire la sostituzione degli impianti senza dover effettuare interventi di scavo. Per Manarola siamo in attesa di ricevere il progetto per la riqualificazione dell’impianto che sarà pronto entro novembre. Il consiglio comunale viene periodicamente aggiornato e nelle riunioni pubbliche vengono sempre forniti tutti gli aggiornamenti richiesti. Le soluzioni non sono semplici perché non ci sono gli spazi necessari per poter realizzare gli impianti che servirebbero".