Il sindaco: "Favoritismi ai miei parenti? Pronto ad azioni legali"

Cinque Terre - Val di Vara - È un messaggio non privo di asperità quello con cui oggi il sindaco di Bonassola, Giorgio Bernardin, risponde alle voci, circolate in questi giorni, che lo accusano di aver praticato favoritismi nei confronti di due parenti giunti nella località rivierasca da un'altra regione italiana. “Questo trasferimento – afferma il sindaco – è avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dal Dpcm e i miei congiunti non avevano l’obbligo di rispettare il periodo di qarantena, anche se in realtà lo stanno osservando di propria volontà. Aggiungo inoltre che abbiamo provveduto ad effettuare le analisi sierologiche - anche queste non richieste - e sono risultate negative. Faccio osservare che, al loro arrivo, ho sollecitato il sopralluogo dei vigili che è avvenuto prontamente eseguendo gli accertamenti di legge, ed a tale proposito ho anche coinvolto i carabinieri di Levanto. Sono amareggiato, ma non domo, ed ovviamente mi attiverò con comportamenti legali opportuni per difendere la mia credibilità di sindaco e soprattutto di uomo, padre di famiglia e nonno, di cui vado orgoglioso. A chi i vuole speculare sulla mia immagine ribadisco, come ho sempre sostenuto in sei anni di governo del paese, di informarsi bene prima di propalare notizie false e tendenziose all’immagine di un amministratore con atteggiamenti discutibili sotto il profilo umano. Non capisco il perché i miei amministratori siano subissati di telefonate per chiedere chiarimenti in merito a questa faccenda, non sono loro che devono rispondervi ma le forze dell’ordine e se del caso la magistratura”.



Il primo cittadino ne fa anche una questione di metodo: “Abbiate il coraggio delle vostre azioni, siate meno codardi, nessuno mi ha fatto una telefonata diretta per contestarmi quando affidato ai social o alle comode e vili chiacchere di paese nascosti dall’anonimato. Come ho sempre sostenuto, sono disponibile ad un confronto diretto, onesto e costruttivo e, ripeto che quanto sopra esposto è documentato ed è accessibile a chiunque ne faccia richiesta, ovviamente nei termini previsti dal legislatore. Se poi esistono motivi reconditi per critiche che rasentano il pettegolezzo, sono aspetti che non riguardano la sfera operativa del mio incarico, ma se mai creano enorme dispiacere per il coinvolgimento dell’ambito affettivo mio come per quello dii ogni altro individuo. Non mi soffermo – conclude il sindaco - sull’attribuzione al sindaco della responsabilità delle sanzioni comminate in occasione degli illeciti trasferimenti da un comune all’altro, informo che dette restrizioni erano obbligatorie in seguito all’emanazione di volontà del governo tramite Dpcm e non era una ordinanza sindacale”.