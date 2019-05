Il ricordo delle estati lontane di Eugenio

Percorso naturalistico poetico del Parco Letterario dedicato al grande intellettuale ligure il 25 maggio a Monterosso.

Cinque Terre - Val di Vara - La passeggiata letteraria risale da Piazzale Belvedere, sul mare, verso San Francesco e parla di paesaggio, natura, storia e cultura proprio nei luoghi che presumibilmente furono di ispirazione per gli "Ossi di Seppia" (1925). La durata è di circa due ore ed affronta i temi classici della letteratura Montaliana e della natura locale. Ricostruisce inoltre passo passo la storia del paese con aneddoti e curiosità squisitamente locali. Monterosso e i suoi scorci meno conosciuti sono ancora integri nei luoghi del percorso. Qui il giovane Montale ha attinto le immagini del paesaggio marino e solare, della natura riarsa, della fauna mediterranea, dei colori e dei suoni, tutti grandi protagonisti della prima raccolta Ossi di Seppia.



'Ascoltami, i poeti laureati

si muovono soltanto fra le piante

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi

fossi dove in pozzanghere

mezzo seccate agguantano i ragazzi

qualche sparuta anguilla:

le viuzze che seguono i ciglioni,

discendono tra i ciuffi delle canne

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni…'



Il percorso della durata di due ore, è turistico ma con salita e fondo acciottolato, indossare calzature chiuse e con suole antiscivolo. Luogo di ritrovo di fronte punto Info Point Parco, I binario Stazione Ferroviaria di Monterosso . Conducono il percorso: Carlo Torricelli, natualista e Cristina Currarini, esperta montaliana. La partecipazione è gratuita, su prenotazione (max 25 partecipanti), scrivendo a comunicazione@parconazionale5terre.it, esclusivamente per i possessori delle Cinque Terre Card, (Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Card Treno MS), che consentono la fruizione dei servizi turistici e di trasporto interno erogati dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. Le Cinque Terre Card sono acquistabili presso gli Info Point del Parco o online al link card.parconazionale5terre.it. La programmazione potrebbe subire delle variazioni a seconda dello stato di percorribilità dei sentieri o in caso di avverse condizioni metereologiche. Info line: 3468299811.