Il pesce spazzino dell’artista Bertonati a Goletta Verde impegnata nel giro delle coste d’Italia

Cinque Terre - Val di Vara - La presentazione della guida ha visto anche l'intervento dell'artista delle Cinque Terre Margot Bertonati, che ha consegnato a Legambiente il suo "pesce spazzino", dal ventre squarciato e carico di bottiglie di plastica, affinché faccia il giro della Penisola a bordo della Goletta Verde, per sensibilizzare i cittadini sui danni dell'inquinamento da plastica nei nostri mari e sottolineare l'importanza di ogni buona pratica.



Non a caso la presentazione di Il mare più bello 2019 e la premiazione dei comuni dei comprensori a 5 vele hanno chiuso il workshop conclusivo di MedSeaLitter, un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Interreg Med) e guidato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, per sviluppare e validare all'interno del bacino del Mediterraneo un protocollo per il monitoraggio dei macro rifiuti galleggianti e dei rifiuti ingeriti nel biota, valutando anche il rischio di esposizione delle specie marine inserite nelle direttive europee.



L'incontro è stato, inoltre, l'occasione per aprire il bando per le candidature di quest'anno al Premio Angelo Vassallo, promosso da ANCI e Legambiente - insieme a Libera, Slowfood e Federparchi e al Comune di Pollica - per premiare ogni anno la realtà amministrativa che meglio ha saputo cogliere l'eredità morale e politica del Sindaco pescat