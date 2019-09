Cinque Terre - Val di Vara - L'iniziativa programmata per domenica 22 settembre a Madrignano con la visita animata del castello dalle ore 17 alle ore 19 non avrà luogo per l'allerta meteo diramato in data odierna da parte della Regione Liguria. Il Comune di Calice al Cornoviglio in accordo con il Consorzio "Il Cigno" fisserà una nuova data per lo svolgimento dell'evento.