Il gesto: donazione di farina da un forno di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Venticinque chilogrammi di farina da Riomaggiore al magazzino della Croce Rossa della Spezia in via Bologna, a Mazzetta, grazia anche alla disponibilità dei volontari della Pubblica Assistenza. Li ha donati Roberta Baudinelli, del panificio “Rosi” del borgo rivierasco, per l’assistenza alle persone che in questi giorni di emergenza coronavirus si trovano in grave difficoltà. Stamattina i volontari della PA di Riomaggiore hanno portato i sacchi di farina agli operatori CRI, che nei prossimi giorni la distribuiranno ai nuclei familiari indigenti che si stanno rivolgendo all’associazione per un supporto concreto.



Dopo il lancio dell’iniziativa della “Spesa sospesa”, infatti, i centralini della Croce Rossa sono stati letteralmente presi d’assalto da moltissimi spezzini – e anche da numerosi titolari di attività commerciali – che hanno dato la loro disponibilità a donare generi alimentari per chi ha bisogno, tanto che il magazzino di via Bologna si è riempito nel giro di poche ore. Ricordiamo che chiunque sia interessato ad aiutare le persone in difficoltà può chiamare i numeri 01871863280 o 3467830511, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00, e prendere accordi con i volontari, che si occuperanno del ritiro degli alimenti donati nel rispetto delle misure di sicurezza.



Contemporaneamente proseguono le donazioni di dispositivi di protezione da parte di aziende e privati: negli ultimi giorni sono state consegnate alla Croce Rossa della Spezia 1500 mascherine da Euroguarco di Arcola, 500 mascherine dall’azienda Grt Srl di Santo Stefano e 200 tute integrali dal Rotary Club della Spezia. Tutto il materiale donato viene preso in carico dai volontari CRI e poi distribuito secondo le esigenze alle diverse realtà del territorio che ne hanno bisogno: già numerose le consegne effettuate dalla Croce Rossa ai reparti ospedalieri del Sant’Andrea e alle associazioni di volontariato della provincia.