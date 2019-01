Il fanatismo razzista parte da lontano. Studenti ceparanesi incontrano gli ex deportati

Cinque Terre - Val di Vara - In questi giorni l’Associazione "Pertini" di Ceparana ha aderito ad una richiesta pervenuta dall’Istituto comprensivo di Ceparana ed ha organizzato un incontro dal titolo “ Per non dimenticare” tra gli alunni della terza classe della scuola secondaria di primo livello, accompagnati dalla professoressa Giannozzi, e due rappresentanti dell’Associazione nazionale ex deportati Aned della sezione della Spezia nelle persone della Presidente Doriana Ferrato e della consigliera Pardini.



L’incontro aveva lo scopo di offrire agli studenti, partendo dalla memoria della deportazione nella provincia della Spezia, uno spunto di riflessione su tematiche che sono purtroppo ancora attuali: il fanatismo razzista, l’emarginazione e la discriminazione del diverso, il sessismo, l’omofobia, la propaganda come forma di sopraffazione fisica e morale. L’obbiettivo vuole essere quello di riavvicinare i giovani alla memoria degli atroci fatti storici contro i quali è stata fondata la nostra democrazia, per fare in modo che queste manifestazioni non vengano sentite come vuota tradizione e soprattutto per impedire che la democrazia possa essere vista come un qualcosa di banale e scontato a coloro che vi sono nati. Perché come ha scritto Primo Levi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.”



Alla fine dell’incontro è stato proiettato un filmato, predisposto dall’ANED, con le testimonianze di ex deportati della provincia della Spezia per rendere più completa l’informazione. Il presidente dell’Associazione "Pertini" di Ceparana, Oreste Lore’, accompagnato dal segretario , Gian Pietro Montanari, nel ringraziare la signora Ferrato e la signora Pardini per la chiarissime e partecipata esposizione, in quanto figlie di ex deportati, si è congedato dai ragazzi dando loro appuntamento alla premiazione della X^ edizione del Premio “Pesalovo” che coinvolgerà tutti gli alunni delle terze classi della scuola media di Ceparana.