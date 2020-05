Il consorzio "Il Cigno" e il suo viaggio virtuale al Castellaro

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il viaggio settimanale alla conoscenza della Val di Vara che tocca questa volta Pignone e il suo Castellaro ligure. Sulla pagina fb Val di Vara e sul sito www.valdivara.it, nella parte riservata agli eventi, sono descritte le lunghe e complicate vicende che hanno interessato nel corso dei decenni il castellaro, a partire dalla sua scoperta avvenuta nel 1940 ad opera dell'allora soprintendente ai beni archeologici della Liguria Luigi Bernabò Brea. Gli scavi condotti fra il 1955 e il 1956 da parte del professor Gino Bellani, pignonese, pittore di fama nazionale e archeologo per passione, su indicazione di Ubaldo Formentini, portarono alla luce numerosi materiali riconducibili alle Età del Bronzo e del Ferro. Il sito risulta essere stato abitato inpiù fasi fino alla conquista da parte dei Romani della Liguria di Levante, abbandonato successivamente in quanto non più funzionale a ragioni di difesa e dal XIII secolo fino al Novecento utilizzato per scopi agricoli. Oggi il Castellaro, sito di interesse comunitario dal 2000, si caratterizza oltre che per gli aspetti storici legati all'antico popolamento ligure anche per la straordinaria valenza naturalistica con la presenza di numerosi fenomeni carsici rappresentati da doline e grotte, la più importante delle quali è la Grotta Grande visitabile nella prima parte con i resti di una attività estrattiva di onice.