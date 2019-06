Il clero si riunisce al santuario di Roverano

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì prossimo il clero diocesano si riunisce al santuario di Nostra Signora di Roverano, in Val di Vara, per un incontro sul tema “La fatica e la gioia di essere preti oggi: insidie nascoste nell’esercizio del ministero”. Sarà relatore il vescovo di Massa Marittima – Piombino Carlo Ciattini, a sua volta presentato dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. L’incontro, che si tiene in occasione della Giornata per la santificazione del clero (Sacro Cuore di Gesù), avrà inizio alle 10 con la meditazione di monsignor Ciattini. Alle 11, in santuario, ci sarà l’Adorazione eucaristica con la recita dell’ora Sesta e, a seguire, il pranzo comunitario.