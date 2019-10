Il cinipide minaccia le castagne ma la Brodasca è più forte

Cinque Terre - Val di Vara - Il cinipide galligeno è tornato più forte dell’anno scorso, in parte della provincia, ma i castagni della Val di Vara resistono. La situazione però è a macchia di leopardo. Si presentano zone infatti dove gli antagonisti naturali hanno funzionato bene, garantendo dunque una buona produzione e un ottimo frutto, in altre invece c’è ancora molto da fare. Questa situazione a fronte del fatto che da circa undici anni sono diminuite le persone e i proprietari dei castagneti che operano nel lancio degli antagonisti che annientano il parassita. La raccolta professionale si è ridotta circa del sessanta per cento. Le aziende che ancora se ne occupano si contano sulla punta delle dita.

A fare il punto della situazione è Alessandro Ferrante di Cia Liguria che fa un bilancio mentre qua e la per la provincia tornano gli appuntamenti della tradizione dedicati alla castagna.

“La situazione non è omogenea in tutto il territorio – ha spiegato – e quest’anno il cinipide galligeno si è presentato più forte in alcune aree, in altre più aggressivo. Questo avviene in base al lancio dell’agente antagonista perché se non si continua muoiono. Rispetto a undici anni fa, siamo indietro anni luce”.

“Gran parte dei castanicoltori - ha proseguito Ferrante –, che nel 2005 avevano partecipato al progetto della Provincia, hanno dovuto abbandonare la pulizia dei castagneti perché non avevano abbastanza risorse economiche per questo genere di manutenzione e per la raccolta”.



In una situazione sempre da monitorare per i produttori si affianca una piccola e buona sorpresa: la castagna brodasca è più forte del cinipide. “Questa tipologia di frutto - ha aggiunto – si è mostrata molto resistente. Con tutta probabilità la foglia è più dura, oppure germoglia prima, e quindi quando il cinipide sfarfalla a una temperatura più alta la foglia è ormai troppo dura e quindi non crescono le galle che danneggiano l’albero. Sarebbe molto importante ripartire con una campagna del lancio dell’anatagonista, che andrebbe fatta una volta all’anno, in modo sistematico e intelligente in modo da poter coprire più territorio possibile”.



C’è chi comunque, anche dal fronte del volontariato, si impegna ancora nella raccolta e proprio in Val di Vara per festeggiare la “regina dell’autunno” questo fine settimana sono presenti due appuntamenti. Il primo è con la seconda parte della 57esima edizione della Festa del castagno a Castello di Calice al Cornoviglio, l’altra a Casale di Pignone.

L’appuntamento a Calice è per domenica 27 ottobre quando i banchi apriranno alle 11 con il pranzo previsto dalle 12 in poi. Saranno presenti numerosi stand gastronomici, i musei e il castello saranno aperti. Non mancherà uno spettacolo con equilibristi e giocolieri.

E’ prevista anche la camminata tra i castagni lungo i sentieri calicesi viene confermata con partenza dalla frazione di S.Maria presso il piazzale della chiesa parrocchiale alle ore 10.15 Sarà inoltre possibile usufruire del trasporto navetta.

“Quest’anno – racconta Flavio Cucco dell’associazione culturale ‘Il castagneto’, tra gli organizzatori dell’evento – la raccolta è stata più fruttuosa rispetto all’anno scorso e agli anni precedenti. Il lancio dell’antagonista al cinipide ha funzionato e la produzione è stata qualitativamente e quantitativamente superiore”.



Per quanto riguarda Pignone la Pro loco spiega: “La Festa della castagna di Casale di Pignone si svolgerà domenica 27 ottobre, con una settimana di ritardo sul programma ma con previsioni del tempo decisamente più confortanti. I volontari aspettano gli affezionati frequentatori di questa festa autunnale con un goloso menù di stagione che comprende tra l’altro funghi, polenta, salsicce e le inevitabili castagne, sia arrostite che sotto forma di frittelle. Si pranza dalle 12 e dalle 14.30 saranno disponibili anche gli sgabei”.