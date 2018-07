Il chirurgo Pino Saccomanno è diventato cittadino onorario di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il dottor Giuseppe (Pino) Saccomanno, è diventato cittadino onorario di Levanto.

Il medico ha ricevuto dal sindaco Ilario Agata l’onorificenza conferitagli dalla giunta levantese a trent’anni esatti dall’inizio della sua lunga carriera professionale in qualità di chirurgo all’interno dell’ospedale San Nicolò.

La cerimonia si è svolta sabato 21 luglio, all’interno di una sala del Consiglio comunale gremita di levantesi che hanno voluto tributare al neo concittadino un sincero ringraziamento per i trent’anni di attività prestata presso il nosocomio rivierasco: dal 1988 al 1999 all’interno della sala operatoria, e successivamente (con il trasferimento delle Divisione al S.Andrea della Spezia) nell’ambulatorio chirurgico.

Il sindaco Agata gli ha consegnato la pergamena che riporta le motivazioni con cui la giunta ha deciso di assegnargli l’onorificenza (“per aver instaurato con la nostra popolazione un rapporto caratterizzato da un profondo e raro sentimento di rispetto e di umanità, favorendo la nascita e il consolidamento di un legame affettivo totalmente ricambiato”) e il “Nodo doro”, il braccialetto realizzato dallo scultore locale Renzo Bighetti che simboleggia il legame instaurato con la comunità levantese.



“Il dottor Saccomanno – è stato il commento del primo cittadino – incarna perfettamente l’immagine di ‘amico di Levanto’. Al di là delle indubbie capacità professionali che ha sempre mostrato, Pino è quella persona gentile ed altruista che tutti vorremmo avere al nostro fianco anche per un semplice consiglio, per un conforto, per un sorriso che ci renda più sopportabili le difficoltà che inevitabilmente attraversiamo quando abbiamo bisogno di cure o entriamo in una struttura sanitaria. Lui ha sempre operato per il bene del paziente senza coltivare personalismi o ambizioni carrieristiche, ma spesso smussando gli angoli di ogni discussione quando i problemi rischiavano di soffocare l’operatività del nostro ospedale, conferendo alla sua

professione una dignità che travalica le competenze e la avvicina alla gente. Un esempio per tutti coloro che operano in questo delicatissimo settore”.