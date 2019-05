Il cardinale Antonio Maria Vegliò domenica prossima a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica prossima si svolgerà a Brugnato il raduno annuale di tutte le confraternite delle diocesi della Liguria, con la presenza del cardinale Antonio Maria Vegliò e del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Si tratta del 63° raduno regionale annuale, appuntamento che ogni anno vede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la Liguria e da alcune zone del Piemonte. Il programma della giornata di prevede il ritrovo alle 7.30 in piazza Brosini per la cerimonia di accoglienza. Alle 9,15 ci saranno il saluto delle autorità e la concelebrazione solenne della Messa presieduta dal cardinale Vegliò. Al termine della Messa, le confraternite daranno vita alla tradizionale processione con i tipici abiti delle Confraternite, gli stendardi e gli immancabili tradizionali Crocifissi artistici: la processione percorrerà le vie di Brugnato. Sarà aperto anche il “Museo diocesano” per consentire la visita ai “Miracoli eucaristici nel mondo”, una mostra ideata e realizzata dal servo di Dio Carlo Acutis, il giovane studente scomparso nel 2006 per una grave malattia e proclamato venerabile da Papa Francesco lo scorso anno. Il cardinale Vegliò, nativo di Macerata Feltria nelle Marche, è stato a lungo nunzio apostolico in diversi paesi del mondo, poi presidente del Pontificio consiglio per le persone migranti ed è stato creato cardinale diacono da Benedetto XVI nel 2012. Lo scorso anno aveva già partecipato ad una celebrazione religiosa in Val di Vara, nella parrocchia di Teviggio, dove insieme al vescovo Palletti venne accolto dal parroco don Mario Perinetti, arciprete del capitolo brugnatese. Nei prossimi giorni la città vescovile di Brugnato vivrà anche un’altra importante celebrazione, quella annuale in onore del proprio patrono san Pasquale Baylon. Il vescovo Palletti presiederà alle 17 la Messa solenne nella chiesa concattedrale.