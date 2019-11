Il campanile del Montale, ripulito dal guano e dotato di una nuova rete anti-volatili

Cinque Terre - Val di Vara - Con un intervento finanziato dal Comune di Levanto per un importo di 2.400 euro, il campanile della Pieve di San Siro, a Montale, è stato ripulito dal guano depositato nel corso degli ultimi anni dai piccioni e dotato di una nuova recinzione che impedisce l’accesso dei volatili alla struttura. Così l’amministrazione comunale levantese spiega la portata e l’obiettivo dell’intervento: “Lo stato di degrado in cui versava la vecchia rete metallica aveva permesso ai volatili l’ingresso all’interno della struttura. E il guano depositato all’interno del manufatto aveva addirittura intaccato le pietre. Si è quindi reso necessario un intervento che eliminasse il problema, sia ripulendo la parte terminale del campanile dalle deiezioni, sia rimuovendo la vecchia recinzione per installarne una nuova. L’operazione consente di salvaguardare la torre campanaria (costruita in pietra calcarea locale) di un monumento di grande valenza storica per Levanto, la Pieve di San Siro, l’edificio religioso la cui struttura attuale risale al dodicesimo secolo (ma già in un documento del 1077 si fa riferimento ad un manufatto preesistente di dimensioni minori, poi demolito per lasciare il posto alla nuova costruzione). Anche la torre fu edificata in quell’epoca, con forma quadrangolare e muri spessi oltre un metro, e poi fu dotata dell’attuale cella campanaria nel corso dell’800. Si tratta di opere architettoniche che rimandano alle origini del nostro paese, sorte laddove in epoca romana venne insediato il borgo collinare denominato Ceula, nodo strategico posto alla confluenza tra la via ligure dell’entroterra e la costa”.