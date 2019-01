Il bus torna a passare per il centro di Brugnato

Il presidente Cozzani: "Adesso ulteriori approfondimenti per individuare possibili miglioramenti".

Cinque Terre - Val di Vara - La linea del bus con partenza alle ore 13.30 da piazza Chiodo alla Spezia e destinazione Varese Ligure, via raccordo, da oggi è regolarmente ripristinata e prevede il passaggio e collegamento del centro abitato di Brugnato. L’odierno ripristino della tratta non prevede nessun onere economico aggiuntivo a carico del Comune di Brugnato.



«Investiti del caso come Ente che governa il TPL del nostro territorio, abbiamo immediatamente approfondito tutta la vicenda -dichiara il Presidente della Provincia Giorgio Cozzani- e con spirito costruttivo abbiamo cercato di capire per quale motivo ATC Esercizio avesse modificato di propria iniziativa il percorso di questa linea senza i preliminari passaggi con la Provincia. Insieme al Sindaco Corrado Fabiani, con la collaborazione dei vertici dell’Azienda, abbiamo convenuto il ripristino integrale di quel percorso che già da oggi sarà pienamente operativo. Tuttavia questo episodio ci ha suggerito l’opportunità di condividere, insieme ai territori interessati da questa linea, ulteriori approfondimenti per capire quali criticità e quali ottimizzazioni siano possibili a invarianza di qualità e di prestazioni del trasporto garantite all’utenza e già questo venerdì cominceremo il confronto». Infatti venerdì 25 gennaio, a margine dell’incontro con tutti i Sindaci sul TPL, il Presidente Cozzani ha convocato una ulteriore riunione ad hoc tra ATC Esercizio, i Sindaci dei comuni interessati dalla tratta di questa linea e gli Uffici del TPL dell’Ente per tutte le analisi e gli approfondimenti del caso.