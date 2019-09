Il Tar dà ragione al Comune di Borghetto: "Limite a 50 km/h"

Cinque Terre - Val di Vara - E' corretta la posizione del Comune di Borghetto Vara rispetto al limite di velocità di 50 chilometri orari nella tratta extraurbana della SP 566 "della Val di Vara". Lo ha stabilito il Tar della Liguria, accogliendo il ricorso presentato dall'amministrazione comunale contro l'ordinanza del dirigente del Settore tecnico della Provincia del 6 giugno scorso, con la quale l'ente di Via Veneto innalzava il limite a 70 chilometri orari.

I giudici amministrativi Roberto Pupilella, Luca Morbelli e Angelo Vitali hanno ritenuto meritevole di maggior tutela la posizione del Comune che ha rappresentato la pericolosità del tratto stradale per cui la Provincia aveva ritenuto di elevare la velocità.

Secondo il Tar appaiono condivisibili le valutazioni tecniche compiute dall'amministrazione comunale, sia in relazione alla irragionevolezza di un tratto stradale con due diverse velocità massime consentite, in grado di confondere gli utenti del tratto stradale, sia soprattutto in relazione al periculo rappresentato dall’assenza di marciapiedi, alla scarsa illuminazione e al frequente passaggio di autocarri che ingombrano la carreggiata.



"Sono soddisfatto che il Tar abbia dato ragione in toto al Comune - commenta il sindaco di Borghetto, Claudio Delvigo, raggiunto telefonicamente da CDS - e credo che questa decisione sia la dimostrazione che quando la politica invade le competenze tecniche accadono dei pasticci. In questo caso, per esempio, alcuni consiglieri provinciali avevano spinto molto per l'innalzamento del limite di velocità, ma alla fine i giudici hanno valutato che la strada sia effettivamente pericolosa e che sia corretto mantenere il limite ai 50 all'ora non avendo realizzato lavori che la rendano più sicura".

L’udienza di merito del ricorso è stata fissata per il 29 aprile 2020.