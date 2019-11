Il Parco delle Cinque Terre dona le borracce in tritan ai bambini di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Bottiglie in materiale innovativo agli alunni delle primarie del Parco per contrastare la plastica monouso. Venerdì 9 novembre la consegna nelle scuole del Comune di Riomaggiore a cura della presidente Bianchi.



Venerdì 9 novembre, la Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Donatella Bianchi, accompagnata dal Sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, ha fatto visita agli alunni della Scuola primaria e secondaria del Comune di Riomaggiore per fare loro un dono speciale: le bottiglie celebrative dei 20 anni del Parco realizzate in Tritan, un materiale riciclabile che non contiene sostanze dannose come i bisfenoli (BPA) rilasciati dal comune policarbonato ad uso alimentare.



'La scelta del Tritan, per la realizzazione delle bottiglie che ogni giorno i ragazzi riempiranno con l'acqua fresca, ha un molteplice valore – ha sottolineato la presidente Bianchi – perché fornisce una soluzione innovativa in termini di materiali compatibili con la salute dell'uomo e dell'ambiente e coinvolge concretamente i giovani nella riduzione della plastica monouso. Utilizzando queste speciali borracce i ragazzi eviteranno l'emissione nell'ambiente di 0,08 kg di Co2 richiesti per la produzione di ogni singola bottiglietta. Lavoriamo affinchè tutto il territorio dell'area protetta diventi plastic free.'



Di fronte ad una produzione di rifiuti in crescente aumento è doveroso limitarne la fabbricazione ed il danno che recano all'ambiente, attraverso l'adozione di buone pratiche individuali e collettive.



Ed e' proprio con la regola delle tre R, Riciclo, Risparmio e Riuso che la presidente Bianchi ha dato il suo arrivederci gli alunni di Riomaggiore, cogliendo anche l'occasione per ribadire il ruolo centrale delle nuove generazioni nella salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico del Parco.



Nei prossimi giorni le bottiglie di Tritan verranno distribuite ai ragazzi delle scuole degli altri Comuni del Parco Nazionale.