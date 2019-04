Il Parco Nazionale delle Cinque Terre al XI Charter Meeting di Europarc

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha partecipato al XI Charter Meeting organizzato da Europarc, avente come tema "The social and cultural impacts of tourism - exploring a sustainable response".



La partecipazione ha fornito l'opportunità di discutere sui vari punti di forza e debolezza del Parco: si sono illustrate le azioni a supporto delle aziende agricole e dei singoli coltivatori, così come gli interventi per la manutenzione dei sentieri e le attività di formazione per le guide escursionistico-ambientali e per il personale dedicato alle accoglienze.



Attraverso workshop tematici si è discusso dei problemi legati al sovraffollamento turistico che riguardano diverse realtà nel panorama europeo dei parchi e dei metodi necessari per quantificare e regolamentare questo fenomeno.



E' emerso un bilancio positivo per quel che concerne l'applicazione dei metodi e delle strategie delineate da Europarc e Federparchi e per quel che concerne le relative azioni in ambito locale.