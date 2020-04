Il Gruppo alpini Ceparana Follo Albiano dona 2mila euro alla Caritas

Cinque Terre - Val di Vara - Il Gruppo alpini Ceparana Follo Albiano, appartenente alla sezione spezzina dell'ANA, ha donato duemila euro alla Caritas diocesana della Spezia.

L'iniziativa benefica è finalizzata a sostenere le famiglie in difficoltà a causa della terribile crisi economica che ha travolto la nostra provincia in queste settimane di emergenza sanitaria.

L'impossibilità d'incontrarsi ha reso impossibile organizzare delle raccolte fondi, che abitualmente avvengono a margine di momenti conviviali organizzati appositamente dai gruppi alpini.

Comunque diversi soci hanno provveduto personalmente ad effettuare donazioni in denaro agli ospedali di La Spezia e Sarzana.

Ggli alpini ringraziano nuovamente il personale sanitario, le forze dell'ordine e i militari, i volontari e tutte le persone che a vario titolo sono impegnate, con massima dedizione e grande professionalità, a fronteggiare l'emergenza coronavirus.