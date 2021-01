Cinque Terre - Val di Vara - L’Amministrazione comunale vezzanese ha deliberato l'erogazione di un "contributo bebè" pari ad Euro 100 per ogni bambino nato nell’anno 2020. L'iniziativa è volta a far sentire la vicinanza dell'amministrazione alle giovani

famiglie residenti nel territorio comunale che hanno avuto un figlio in un anno particolare segnato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, in considerazione delle difficoltà socioeconomiche che ne sono derivate.