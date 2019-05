Il Comune di Bolano: "Occhio alla truffa: nessun nostro incaricato telefona per una visita a casa"

Cinque Terre - Val di Vara - "Attenzione. Si avvisa che potreste ricevere una telefonata, con lo scopo di farvi delle domande sulle vostre abitudini circa gli acquisti, seguita poi da una visita a casa per consegnarvi un catalogo per la vendita di prodotti a prezzi scontati.

Chi chiama si presenta come incaricato dal Comune ma non è cosi: si tratta di una probabile truffa". Lo scrive il Comune di Bolano sulla sua pagina Facebook.



"Ricordatevi sempre - si legge ancora nel post - che gli enti pubblici non mandano mai il proprio personale a domicilio per effettuare operazioni di vendita, di promozione di prodotti, riscossione di denaro. Diffidate sempre di chi si presenta o chiama a casa con queste modalità. Il Comando di Polizia Municipale del Comune è a disposizione per eventuali informazioni".