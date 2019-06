I volontari della Cri si formano a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 5 giugno, alle ore 21, presso la sede della Croce Rossa di Levanto, in via Canzio 26, sarà presentato il nuovo “Corso di formazione per volontari” in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.

Durante un intero week-end da trascorrere in compagnia dei volontari, degli istruttori e dei dipendenti del comitato locale della Croce Rossa, si potrà scoprire la storia dell’associazione umanitaria più nota in campo mondiale, apprendere nozioni di diritto internazionale umanitario, conoscere le strategie messe in campo quotidianamente nelle varie attività espletate e, naturalmente, assistere all'applicazione delle principali tecniche di primo soccorso utilizzate del personale.

Per informazioni e iscrizioni (entro venerdì 7 giugno) si può telefonare al numero 328.9473561, recarsi presso la sede del comitato levantese o contattarlo attraverso l'indirizzo mail levanto@cri.it