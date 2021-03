I volontari al lavoro per recuperare gli antichi sentieri di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Ci hanno pensato loro, il gruppo dei Volontari degli antichi sentieri di Brugnato. In modo silenzioso ed efficace hanno iniziato a prestare gratuitamente il loro lavoro, svolgendo interventi di pulizia, manutenzione e ripristino dei sentieri e delle mulattiere presenti sul territorio, iniziando dallo storico sentiero che collega il paese al Santuario della Madonna dell'Olivo.

A loro il ringraziamento dell'amministrazione comunale: "Il mantenimento dell'efficienza di tali tracciati non solo tutela il sistema di percorrenza come patrimonio storico-culturale, ma incide soprattutto sulla sicurezza degli escursionisti, rendendo in tal modo la loro esperienza tanto più piacevole e serena, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo dove forte è la necessità di riscoprire percorsi di prossimità. Perciò il loro impegno è motivo di orgoglio e fa onore alla nostra comunità, capace di produrre attività generose e solidali, espressione di una rete di civile attenzione.

Un ringraziamento di cuore va a coloro che si sono fatti promotori delle concrete azioni sul campo, ai quali auguriamo che questa lodevole iniziativa riscontri il compiacimento generale con il reclutamento spontaneo di nuovi volontari".