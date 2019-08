I vendemmiati Clivi, letteratura e trekking in un sol evento

Cinque Terre - Val di Vara - Si cammina da Volastra a Corniglia per un'escursione letteraria di circa tre ore, all'insegna dei prodotti della terra e della natura delle Cinque Terre attraverso uno dei paesaggi terrazzati a vite meglio conservati. Tra racconti itineranti sulla fauna e sulla flora endemiche, si rileggono i principali componimenti poetici a loro dedicati. Conducono il percorso la guida escursionistica Carlo Torricelli e la letterata Cristina Currarini. Ritrovo ore 15, difronte Info Point del Parco a Manarola. Trasferimento in bus fino a Volastra da cui parte il sentiero n. 586 e a seguire il n.587. Difficoltà: escursionistico. Obbligo di calzature chiuse con suole antiscivolo tipo vibram. Info e prenotazioni: comunicazione@parconazionale5terre.it 3398340911 - 346 8299811



La partecipazione ai percorsi è gratuita, su prenotazione (max 25 partecipanti), esclusivamente per i possessori delle Cinque Terre Card, (Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Card Treno MS), che consente la fruizione dei servizi turistici e di trasporto interno erogati del territorio del Parco. Le Cinque Terre Card sono acquistabili presso gli Info Point del Parco, nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, compresi La Spezia e Levanto o online al link. La programmazione potrebbe subire delle variazioni a seconda dello stato di percorribilità dei sentieri o in caso di avverse condizioni metereologiche. Il calendario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo o alle esigenze dell'organizzazione.