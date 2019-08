I vecchi abiti da sposa escono dagli armadi e sfilano in piazza

Cinque Terre - Val di Vara - Cerco abiti da sposa. Non un annuncio pubblicitario o una proposta di acquisto. La richiesta c'è, c'è stata, rivolta ai privati cittadini e alle associazioni del territorio e ad oggi si è concretizzata in un evento sfilata che si svolgerà il prossimo 9 agosto alle 21 in Piazza Marconi a Sesta Godano. Attraverso gli abiti storici provenienti da Sesta Godano, Carro, Zeri e comuni limitrofi saranno raccontati usi e costumi della nostra società che negli ultimi cinquantanni ha vissuto rivoluzionari cambiamenti.

Pamela Daneri, referente dell'evento per conto dell'assessorato alla Cultura di Sesta Godano, ha raccolto oltre sessanta abiti e coinvolto più di quaranta indossatrici di tutte le età (dai 18 ai 65 anni) e almeno una quindicina di accompagnatori, mettendo in campo una sinergia fra enti, associazioni, privati cittadini che non è passata inosservata agli imprenditori locali, alcuni dei quali si sono proposti di contribuire alla manifestazione mettendo in campo le peculiarità delle proprie aziende.



Le "spose" e gli "sposi" arriveranno così in piazza a piedi ma anche a bordo di auto moderne e d'epoca, carrozze e motociclette messe a disposizione di FrCAR e Officina Fregosi. Non mancherà lo spazio dedicato alle tradizioni e alle superstizioni legate al matrimonio, usi sedimentati nel tempo ma ancora portatori di forti significati apotropaici: dalle torte, messe a disposizione dell'evento da Cirikakes e dal Forno di Germano, fino ai confetti acquistati da Proloco Sesta Godano e Frazioni, passando per il bouquet che profuma della lavanda dei Prati di Venere. Non è mancato neppure il coinvolgimento delle comunità parrocchiali di Sesta Godano e di Rocchetta Vara che hanno concesso in prestito passiere per allestire il percorso della sfilata lungo la piazza.



La storia del matrimonio che si metterà in scena in Piazza Marconi sarà raccontata dalle voci di Sabrina Colla e Angela Repetto, showgirl di professione, assistite da Davide Calabria, valletto della serata, nonché assessore alla cultura di Sesta Godano. "Saranno tante le sorprese e non mancherà anche qualche lacrima", rivela sorridente Sabrina Colla. In zona "trucco e parrucco" saranno messe in campo le professionalità di Lorenzo Mezzetta, Raffaella Menini e Federica Lavaggi. Fra gli abiti scende in piazza anche una mostra fotografica, realizzata dalla stessa Pamela Daneri dal titolo "Qui non funziona niente".

"La mostra, il cui titolo vuole essere una simpatica provocazione, racconta attraverso le immagini la bellezza dirompente dei nostri borghi unitamente a quello spirito di liguritudine che ci caratterizza - rivela Calabria - e ci porta da cercare conforto più nel mugugno che nella ricerca di soluzioni ai problemi quotidiani. In tal senso l'invito e ad affrontare la realtà non senza senso critico ma con attiva partecipazione alla vita e alle scelte della comunità".